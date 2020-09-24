В РФПИ заявили о снижении цены на лекарство от коронавируса – оно будет стоить не 12, а 8 тысяч рублей

Российский фонд прямых инвестиций заявил о снижении цены на лекарство от коронавируса «Авифавир», которое ранее не предполагалось к продаже в розничной аптечной сети. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в мире есть лишь два препарата для лечения Covid-19. Это «Авифавир» и его аналоги на базе фавипиравира (японское лекарство, а российский препарат – его дженерик, – прим. ред.) и американский ремдизвир. Последний, отметил Дмитриев, в четыре раза дороже российского. «В клиниках и больницах «Авифавир» бесплатен по программе ОМС, это важная история. Что касается аптек, то цена в 12 тысяч, которую сделали на аналоги, по нашему мнению, завышенная, мы предоставим более разумную – около 8 тысяч рублей, на 30% ниже аналогов. Это высокая цена, но мы будем работать, чтобы ее снижать», – сказал Дмитриев.

Он уточнил, что РФПИ будет пытаться включить в «Авифавир» в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, чтобы его сделать более доступным. По его словам, в 74 региона поступило более 60 тысяч упаковок.

Дмитриев напомнил, что «Авифавир» нельзя принимать во время беременности или планирования беременности, а также в качестве профилактического средства. «Его целесообразно принимать только по рекомендации врача на начальных этапах, именно тогда он работает хорошо, на более поздних – работает хуже», – добавил он.

Москва, Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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