Трамп предложил уменьшить число тестирований на коронавирус

По мнению президента США Дональда Трампа, массовое тестирование на коронавирус выявляет слишком много заразившихся. Поэтому он предложить уменьшить число проверок. В Белом доме слова главы государства назвали шуткой.

Заявление Трампа прозвучало на предвыборном митинге в городе Талса, штата Оклахома. Президент сообщил, что в США на наличие коронавируса протестировали более 25 млн человек, что значительно больше, чем в любой другой стране.

«Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше, вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: «Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют», – сказал Трамп.

Позже на брифинге представитель администрации президента отметил, что «очевидно, это была шутка».

США являются лидерами в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. По последним данным, в стране выявлено более 2,25 млн заболевших. Более 119 тысяч американцев c Covid-19 скончались.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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