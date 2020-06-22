В России – минимальное число смертей от коронавируса почти за месяц

За последние сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Накануне суточный прирост заболевших составил 7728 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 592 280 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

У 2473 вновь заболевших, или 32,5% не было клинических проявлений заболеваний. В двух регионах – на Чукотке и в Ненецком автономном округе – за сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Москве, Севастополе и Еврейской автономной области – во всех этих регионах данный показатель составляет 0,5%. В целом по стране темп прироста инфицированных за сутки составил 1,3%.

Больше всего новых случаев заражения снова в Москве – 1068 (всего 215 014). В Московской области за сутки зафиксировано 506 заболевших (всего 54 375), в Ханты-Мансийском автономном округе – 2965 (всего 6581), в Нижегородской области – 219 (всего 15 774), в Санкт-Петербурге – 217 (всего 22 412). Еще в 14 регионах зарегистрировано от 101 до 199 больных коронавирусной инфекцией.

За сутки в стране скончались 95 пациентов с Covid-19 – это наименьшее количество смертей с 25 мая, когда за сутки умерли 92 человека. Больше всего смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 29, в Москве скончались 20 человек, на Камчатке – 6. В 24 регионах число умерших с Covid-19 составило от одного до трех человек. Накануне число летальных случаев в России составило 109. Общее число умерших с начала распространения инфекции достигло 8206.

Число выздоровевших и выписанных из больниц пациентов за сутки составило 4705 – это меньше, чем днем ранее, когда медучреждения покинули 5119 человек. Общее число выздоровевших пациентов достигло 344 416 человек.

По информации Роспотребнадзора, за сутки было проведено 291 тыс. тестирований на коронавирус, за весь период – более 17,2 млн исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на Covid-19 остаются 312 тыс. человек.

Добавим, что Россия по-прежнему занимает третье место среди всех стран по число инфицированных коронавирусом. На первом месте – США (более 2,28 млн заболевших), на втором – Бразилия (свыше 591,4 тыс. зараженных), следует из данным Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирус выявлен у более 8,96 млн человек, 468 464 тыс. человек скончались.

Москва, Наталья Петрова

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