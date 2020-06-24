В Мексике у здоровых родителей родилась тройня с положительным результатом теста на коронавирус

Интересный медицинский инцидент зафиксирован в Мексике. Там тестирование недоношенных тройняшек, родившихся в понедельник, дало положительный результат на Covid-19. При этом у обоих родителей нет этого заболевания, заявил министр здравоохранения штата Потоси в своем посте в Facebook.

Органы здравоохранения страны называют произошедшее неслыханным случаем и ищут источник заражения. Проверяется все, в том числе грудное молоко, сообщает CNN.

Недоношенная тройня родилась в центральной больнице Игнасио Моронес Прието и находится в стабильном состоянии. Врачи говорят, что у одного из детей развилась респираторная инфекция, но он «хорошо реагирует на антибиотики». Мать тоже поправляется после родов, ее состояние стабильно.

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 24.06.20

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