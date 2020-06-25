Новорожденная тройня с Covid-19 могла получить инфекцию через плаценту

Медицинское сообщество Мексики продолжает изучать необычный случай: почти неделю назад в одной из больниц в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси родилась недоношенная тройня. Родители сдали тест на коронавирус – он оказался отрицательным. А тест детей спустя три дня после рождения пришел положительным.

По словам медиков, мать после родов чувствует себя удовлетворительно. Отлученные от нее дети, котрые находятся под особым надзором врачей – тоже. Одному из младенцев понадобилось лечение антибиотиками в связи с респираторной инфекцией, но он хорошо реагирует на лекарства и поводов для беспокойства не дает.

«Тройня, которую мы наблюдаем, стабильна. Они развиваются хорошо. Один из детей продолжает принимать антибиотик, но у них все хорошо. Мы надеемся, что они смогут вскоре воссоединиться со своими родителями», – сообщают представители Минздрава Мексики.

Согласно новой теории, дети могли получить коронавирус в утробе матери, он прошел через плаценту. Однако с уверенностью утверждать, что именно так и было, медсообщество пока не может – до сих пор таких случаев в мире зарегистрировано и описано не было, сообщает CNN.

Мехико, Елена Васильева

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