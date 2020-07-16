Во Франции ребенок заразился коронавирусом в утробе матери

Французские медики описали случай заражения нерожденного ребенка коронавирусной инфекцией. По словам врачей, малыш не мог заболеть во время родов.

23-летняя женщина поступила в больницу 24 марта на последнем триместре беременности. У нее была высокая температура и сильный кашель. Тест на коронавирус дал положительный результат, пишет журнал Nature Communications.

Через три дня родился мальчик с помощью кесарева сечения. У ребенка выявили Covid-19. Младенцу назначили лечение и на пятый день состояние его здоровья улучшилось. Через 18 дней после родов маму с сыном выписали из больницы.

Медики утверждают, что коронавирус попал в плаценту через кровь матери. Врачи исключают возможность инфицирования во время родового процесса.

У главврача отделения интенсивной терапии для новорожденных Даниэля де Луки нет сомнений в том, что мальчик заразился в утробе матери. «Это редкий случай, но такое может произойти, и больница должна быть к этому готова», – подчеркнул медик.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 16.07.20

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