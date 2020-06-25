США установили антирекорд по суточной прибавке заболевших Covid-19

В США за последние сутки было выявлено более 35 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как отмечает The New York Times, это самый высокий показатель с апреля.

По данным издания, суточная прибавка числа новых случаев заражения продолжает увеличиваться в 20 штатах. Самая напряженная ситуация складывается во Флориде, где было зафиксировано 5 508 новых случаев инфицирования, Техасе (+5 тыс.) и Аризоне (+3,6 тыс.). Кроме того, был зафиксирован рост числа новых случаев Covid-19 в штате Вашингтон.

Ранее, во вторник, глава рабочей группы при администрации президента США по борьбе с коронавирусом, вице-президент США Майкл Пенс назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в стране. По его словам, среднее суточное число подтвержденных случаев заражения снизилось в США до 20 тыс., при том, что в апреле их было около 30 тыс. в сутки, а в мае – около 25 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на момент публикации данного материала в США насчитывалось без малого 2,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От инфекции и вызванных ей осложнений скончались почти 122 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 482 тыс. умерли.

Вашингтон, Иван Гридин

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