В России смертность от коронавируса снова выросла, за сутки заразились менее 7000 человек

В России за последние сутки выявлено 6852 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Второй день подряд суточный прирост заболевших не превышает 7 тыс. человек – накануне сообщалось о 6800 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 627 646 человек.

У 2 058 (30%) новых заболевших не наблюдалось никаких симптомов. Суточный прирост количества инфицированных второй день подряд составил 1,1%.

Самое большое новых случаев заражения по-прежнему зафиксировано в Москве – 750 (за весь период 219 354). В Подмосковье за сутки выявлено 366 заболевших (всего 56 609), в Ханты-Мансийском автономном округе – 280 (всего 8117). В Иркутской области подтверждено 237 новых случаев Covid-19 (всего 6575), в Санкт-Петербурге – 224 (всего 23 518), в Свердловской области – 216 (всего 12 093), в Нижегородской – 214 (всего 16 838). Еще в 12 регионах зарегистрировано от 102 до 190 новых случаев инфекции.

За сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом, в том числе 57 – в Санкт-Петербурге, 20 – в Москве, 12 – в Московской области. 11 летальных случаев зафиксировано в Архангельской области, 10 – в Ростовской области, по 8 – в Нижегородской области и Красноярском крае, по 5 – в Новгородской, Свердловской и Иркутской областях. Еще в 28 регионах число жертв составило от одного до четырех человек. Накануне в РФ было зарегистрировано 176 смертей от коронавируса. Общее число умерших от Covid-19 в стране на сегодняшний день составило 8969 человек.

Выздоровели и выписаны за сутки 9200 человек. За все время излечились от коронавируса 393 352 человека.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено более 18,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 305 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 299 тыс. человек.

В мире коронавирус выявлен у более 9,8 млн человек, из них скончались 494,4 тысячи человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших в США (более 2,46 млн человек), в Бразилии зарегистрировано свыше 1,27 млн инфицированных. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Россия. Далее идут Индия и Великобритания (более 508,9 тыс. и 310 тысяч заболевших соответственно). Выздоровели более 4,8 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.06.20

За последние сутки заражение Covid-19 подтвердилось у 216 свердловчан. / В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом. / В Челябинской области за сутки скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»