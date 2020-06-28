Коронавирус взял планку в 10 миллионов заразившихся в мире

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире сегодня превысило 10 миллионов. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени число заболевших по всему миру достигло 10 004 643 человека. За истекшие сутки выявлены свыше 178 тыс. новых заболевших.

Количество жертв вплотную приблизилось к полумиллионной отметке и составляет 499,1 тыс. Выздоровели более 5,065 млн заразившихся.

Первое место по числу случаев инфицирования занимают США (свыше 2,51 млн заразившихся), на втором месте – Бразилия (более 1,31 млн), на третьем – Россия (634.4 тыс.).

По количеству смертей пациентов с коронавирусом также лидируют США (125,5 тыс.), далее идут Бразилия (57 тыс.), Великобритания (43,6 тыс.), Италия (34,7 тыс.). В России скончались 9073 человек с положительным тестом на Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.06.20

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