Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в сутки

США рискуют столкнуться с суточным приростом новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 100 тыс. человек. Такое заявление сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи.

«Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен», – заявил Фаучи, выступая на слушаниях в комитете сената США по здравоохранению. Как передает CNN, Фаучи сильно обеспокоен тем, что люди собираются большими группами и не носят медицинские маски, а власти усугубляют ситуацию тем, что позволяют предприятиям возобновить работу.

Фаучи выразил свое недовольство происходящим, указав, что США движутся в «неверном направлении». Он обратил внимание на графики, которые наглядно показывают динамику выявления новых случаев Covid-19. «Нам действительно нужно что-то предпринять. Очевидно, что сейчас мы совершенно не контролируем ситуацию», – посетовал эксперт, добавив, что с окончанием пандемии США следует ожидать «очень тревожное» число смертей.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США на сегодняшний день выявлено более 2 млн 634 тыс. случаев заражения Covid-19. От коронавируса и вызванных им осложнений скончалось более 127 тыс. человек. Более 720 тыс. пациентов излечились.

Вашингтон, Иван Гридин

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