В США вводятся в использование двойные тесты – на грипп и коронавирус

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новый тест, который диагностирует как грипп, так и новый коронавирус.

Тест, разработанный экспертами центра по контролю и профилактике заболеваний США, является первым двойным тестом, получившим разрешение властей на экстренное использование, сообщает CNN.

«Получив разрешение на эти тесты, мы сможем помогать решать проблемы в преддверии предстоящего сезона гриппа во время пандемии Covid-19, что может особенно беспокоить некоторых американцев», – заявил в своем заявлении комиссар управления по санитарному надзору Стивен Хан.

«Комбинированные тесты используют один мазок, это помогает быстрее получить ответы на вопросы американцев. Эта эффективность может иметь большое значение для предоставления своевременной информации для больных с неизвестным респираторным заболеванием», – добавил эксперт.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 03.07.20

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