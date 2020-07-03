В США прогнозируют почти 150 тысяч смертей от Covid-19

В США к 25 июля от коронавируса могут погибнуть около 148 тысяч человек. Об этом предупреждает обновленный прогноз Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

До настоящего времени в США сообщили о 128.743 смертельных случаях, связанных с Covid-19, сообщает CNN.

Прогноз основан на 24 индивидуальных прогнозах от сторонних учреждений и исследователей. Согласно новым подсчетам, к 25 июля прогнозируется 147 865 смертей, но добавлено, что число может варьироваться от 139 000 до 161 000 человек.

«Прогнозы предполагают, что число новых смертей в течение следующих четырех недель в Аризоне, Арканзасе, Флориде, Айдахо, Неваде, Оклахоме, Орегоне, Южной Каролине, Техасе, Юте и Вайоминге, вероятно, превысит число, о котором сообщалось за последние четыре недели», – отмечают эксперты.

В других штатах ожидается, что число новых смертей будет таким же, как и в предыдущие четыре недели, или немного уменьшится.

По словам главного эксперта страны по инфекционным заболеваниям доктора Энтони Фаучи, невозможно точно определить, что именно вызвало всплеск случаев заболевания коронавирусом в США.

Но ряд одновременных факторов, таких как протесты, политические митинги, празднование Дня памяти и повторное открытие штатов, вероятно, внесли свой вклад, сказал Фаучи в интервью Harvard Business Review.

«Очень сложно сказать, что именно эта демонстрация, или этот конкретный митинг, или тот или иной отдых на пляже сделали это», – сказал Фаучи.

«Когда Европейский Союз закрыли… около 95 или более процентов страны действительно сидели дома, – добавил Фаучи. Когда мы были объявили карантин, то он коснулся только 50% страны».

По словам Фаучи, разрозненный ответ на пандемию в разных штатах, регионах и городах затруднил единый подход, «вероятно, в ущерб нам».

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 03.07.20

Число заболевших Covid-19 на Ямале перевалило за шесть тысяч. / В США вводятся в использование двойные тесты – на грипп и коронавирус. / Коронавирус: в России заразились еще более 6000 человек, новых смертей – 176. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»