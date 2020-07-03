Ким Чен Ын заявил, что коронавирус в стране побежден благодаря усилиям партии и народа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в страну благодаря работе ЦК Трудовой партии и слаженности народа республики, сообщает BBC.

На заседании политбюро в четверг Ким Чен Ын «подробно проанализировал шестимесячную национальную чрезвычайную противоэпидемическую работу», отметив, что успех в борьбе с вирусом был «достигнут дальновидным руководством ЦК партии».

Он также подчеркнул важность поддержания «максимальной готовности без ... ослабления на противоэпидемическом фронте», добавив, что вирус все еще присутствует в соседних странах.

Напомним, полгода назад Северная Корея закрыла свои границы и изолировалась от всего мира. Правительство страны утверждает, что у их не было случаев заражения вирусом, однако аналитики говорят, что это маловероятно и случаи заболевания просто не учитываются в статистике и не обнародуются.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.07.20

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