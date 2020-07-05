Библиотекари призвали не дезинфицировать книги в микроволновке

Американские библиотекари выступили с обращением к читателям. Они попросили не класть книги в микроволновку, чтоб обезопасить их от коронавирусной инфекции. Как сообщает CNN, обращение было выпущено библиотекой в ​​Гранд-Рапидсе в американском штате Мичиган после того, как несколько дней назад кто-то возвратил книгу, которая была обуглена, потому что он, очевидно, поместил ее в микроволновую печь.

Региональный менеджер библиотеки Элизабет Гуарин Козлович считает, что сгоревшие страницы связаны с коронавирусом. «Я действительно не знаю, почему кто-то сделал это», – сообщила она CNN. Она также опубликовала пост и фотографии книги в Facebook. В ней она написала, что у каждой книги в прокате есть металлическая бирка, используемая для радиочастотной идентификации, и добавила, что она начнет гореть в микроволновой печи.

Институт музейного и библиотечного обслуживания (IMLS) ранее организовал онлайн-семинар по теме коронавируса и книг. Гостем был эпидемиолог Американского центра по контролю и профилактике заболеваний CDC Дэвид Берендес. По его словам, люди не должны испытывать стресс, придумывая способы дезинфекции книг. «Если на них есть вирус, он будет в очень небольших количествах и исчезнет относительно быстро», – сказал он.

По словам Козлович, американские библиотеки также ввели свои собственные меры против коронавируса. «Мы следуем инструкциям CDC, чтобы обеспечить безопасность библиотеки. После каждого возврата мы помещаем на карантин каждую книгу на 72 часа», – добавила она.

Вашингтон, Елена Васильева

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