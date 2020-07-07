Новое исследование: бессимптомные носители могли заразить до половины болеющих коронавирусом в США

Передача вируса бессимптомными носителями может стать причиной половины случаев заболеваемости Covid-19 в США. Таковы данные исследования, опубликованного в понедельник в журнале «Известия Национальной академии наук».

Термин «тихая передача» означает, что вирус передается бессимптомным или предсимптомным пациентам, которых труднее найти и отследить, уточняет CNN.

В исследовании, проведенном Элисон Галвани и его коллегами из Йельского университета, использовались модели передачи коронавируса и существующие исследования, которые уже показали, что бессимптомные инфекции составляют от 17,9% до 30,8% всех инфекций.

Основываясь на этих существующих цифрах, команда обнаружила, что на лиц без симптомов будет приходиться 47-48% случаев передачи, а на лиц без симптомов – от 3,4% до 6,6% случаев передачи.

Команда исследователей обнаружила, что даже немедленной изоляции всех симптоматических случаев будет недостаточно, чтобы контролировать распространение коронавируса. Власти должны будут выявить и изолировать более трети тихих передатчиков, а также все симптоматические случаи, чтобы предотвратить вспышку.

Исследователи подчеркнули необходимость как тестирования, так и отслеживания контактов для безопасного снятия текущих методов социального дистанцирования и карантинных мер, сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 07.07.20

В Курганской области за сутки выявлено рекордное число Covid-пациентов. / На Ямале от коронавируса за сутки скончались двое мужчин. / Онищенко назвал сроки появления новой волны Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»