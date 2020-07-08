Президент Бразилии подхватил коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Ранее во вторник глава государства отменил все запланированные на эту неделю мероприятия из-за подозрительных симптомов, напоминающих COVID-19, сообщает «Евроньюс».

По словам Болсонару, для лечения он начал принимать гидроксихлорохин. Это же лекарство ранее в профилактических целях принимал и активно продвигал в своих твиттах и устных сообщениях президент США Дональд Трамп.

Сейчас президент Бразилии, по его признанию, чувствует себя лучше. «Я знал, что рано или поздно это ударит по значительной части населения. Я, например, если бы не прошел тест, то не узнал бы результата, и он оказался положительным. Все началось в воскресенье с какого-то недомогания. В понедельник мне стало хуже: дискомфорт, усталость, боли в мышцах, температура поднялась до 38 градусов», – описал свои ощущения на брифинге Жаир Болсонару.

Отметим, что Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что они приведут к катастрофическим последствиям для экономики страны. При этом президент неоднократно говорил, что опасность коронавируса преувеличена и называл COVID-19 «гриппчиком».

Бразилия сейчас находится на втором месте по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире. В стране выявлено 1,6 млн заболевших, из них 65,4 тыс. человек умерли, уточняет «Евроньюс».

Бразилиа, Елена Васильева

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