США поставили новый абсолютный рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

В США за сутки выявлено более 60 000 случаев коронавирусной инфекции – это самый высокий показатель за один день с начала пандемии.

Как сообщает университет Джона Хопкинса, смертность за минувшие сутки составила 1195.

Всего в США с начала распространения новой коронавирусной инфекции насчитывается 2 996 098 случаев инфицирования и 131 480 смертей.

Итоговые данные включают в себя статистику из всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий США.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 08.07.20

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