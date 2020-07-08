Министр обороны Израиля самоизолировался

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что уходит на карантин после того, как в воскресенье вечером вступил в контакт с женщиной, у которой был положительный результат на коронавирус.

Ганц, который также является заместителем премьер-министра страны, отметил, что решение уйти на карантин было его собственной инициативой, и что в ближайшее время он сделает тест и необходимые медицинские исследования, сообщает CNN.

Согласно заявлению офиса Ганца, он «чувствует себя хорошо» и будет управлять делами из самоизоляции.

Это не первый раз, когда высшие должностные лица Израиля уходят на карантин. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказывался в изоляции как минимум в двух случаях: один раз в конце марта и один раз в начале апреля текущего года. В обоих случаях у Нетаньяху оказывался отрицательный результат на коронавирус.

Кроме того, бывший министр здравоохранения Яаков Лицман дал положительный результат на коронавирус и ушел в изоляцию в начале апреля. Он уже выздоровел.

Иерусалим, Елена Васильева

Иерусалим. Другие новости 08.07.20

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