В США возобновляют смертные казни, остановленные из-за коронавируса

Американский штат Техас в среду возобновил казни – они не проводились там пять месяцев из-за пандемии короновирусной инфекции. Как сообщает AP News, первым казненным в среду стал 45-летний Билл Уордлоу. Он был осужден за убийство 82-летнего Карла Коула в 1993 году в попытке ограбления. Он хотел забрать грузовик своей жертвы, чтобы начать новую жизнь со своей девушкой.

В 18:28 по местному времени он получил инъекцию пентобарбитала и умер через 24 минуты после его введения. Верховный суд отклонил его апелляцию в последнюю минуту.

Это была первая казнь в Техасе с 6 февраля и вторая в Соединенных Штатах с начала выпуска карантинных мер.

По информации администрации тюрьмы, были приняты достаточные меры безопасности для проведения казней. Все участники измеряли температуру, должны были иметь маски и быть на расстоянии 180 см друг от друга.

В Техасе, где проживает 29 миллионов человек, к настоящему времени инфицировано более 220 500 человек, 2800 из которых умерли.

Казнь состоялась несмотря на то, что число зараженных в штате резко возросло в последние недели, причем число новых выявленных случаев в день впервые превысило показатель в 10 000.

Техас, Елена Васильева

Техас. Другие новости 09.07.20

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