Спрос на маски в России резко упал – теперь их даже некуда девать

В России падает спрос на маски и теперь те, кто резко нарастил производство, столкнутся с большим вызовом. Об этом рассказал в рамках правительственного часа глава ведомства Денис Мантуров.

Как сообщает Бизнес ФМ, спрос на такие востребованные еще пару месяцев назад медицинские маски упал резко, особенно за последние пару недель, рассказывают предприниматели. «Больших прибылей получить не удалось. Во-первых, резко подорожали материалы, был дефицит. Во-вторых, государство очень жестко следило за тем, чтобы производители держали цены. Но было достаточно компаний, которые рискнули, вложились в производство масок – и проиграли», – рассказала Алена Неверт, официальный представитель компании Resid, «… мы слышали истории о том, что люди и станки покупали, и оперативно пытались наладить производство, у кого-то потери очень серьезные. Потому что закупку произвели, отладку вообще не успели сделать, и сейчас, соответственно, все идет на спад. То есть некоторые люди очень серьезно потеряли в деньгах, они вложились, и многие потеряли еще и на сырье. Мы тоже с этой ситуацией столкнулись, пытаемся ее решить, потому что был период, когда очень нужно было сырье, ни у кого не было этих резинок, чтобы сделать маски. И в итоге у нас часть закупленного сырья по очень высоким ценам до сих пор не реализована, а сейчас уже цена на него упала», – рассказала г-жа Неверт Бизнес ФМ.

«Мы, производя маски, работали в убыток, – объясняет ситуацию учредитель компании «ФЭСТ» Владимир Михайлов. – Один из плюсов в том, что люди были заняты, не пришлось сокращать персонал. Что же касается баснословных прибылей, то нашлись те, кто действительно хорошо заработал… прежде всего здесь заработали не столько производители, сколько те, кто перекупал эту продукцию, потому что, когда мы в ноябре покупали одноразовые маски, они стоили по 70-80 копеек, а в марте мы их закупали для комплектации аптечек уже по 35 и по 50 рублей. Мы закупали не у производителей, а у тех, кто перекупает, понимаете? Вот в основном кто заработал-то, перекупы, сегодня купил, завтра продал. А те, у кого длинный производственный цикл, те, кто организовал производство… Как всегда, производство в нашей стране убыточно. И эти точно так же будут в убытке».

В конце марта в Минпромторге говорили, что в начале апреля производство масок в России нарастят до 5 млн штук в сутки. В середине апреля их делали уже 8 млн в сутки, а сейчас, по словам Дениса Мантурова, 18 млн штук. Возможно, эта продукция была бы и дальше востребована, тем более что масочный режим в той же Москве до сих пор не отменен. Но практика показывает, что с наступлением лета жители России стали очень плохо соблюдать масочный режим.

По словам Дениса Мантурова, чтоб не затоваривать склады лишними масками, прорабатывается вопрос о том, чтобы экспортировать их за рубеж.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.07.20

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