Новая теория: коронавирус не пришел из Китая, но был в Европе всегда

Британский ученый допускает, что новый штамм коронавируса пришел не из Китая, а всегда был в Европе.

Как сообщает портал ИноСМИ, Том Джефферсон из Центра доказательной медицины Оксфордского университета в интервью британской газете «Телеграф» рассказал, что с каждым днем появляется все больше доказательств того, что вирус был уже во многих других странах, до того, как его обнаружили в Азии.

Всего несколько дней назад испанские вирусологи заявили, что обнаружили следы вируса в образце сточных вод марта 2019 года, за девять месяцев до того, как covid-19 был впервые выявлен в Китае. А в Италии и Бразилии следы коронавируса были обнаружены в декабре и ноябре прошлого года соответственно.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, – говорит Джефферсон газете «Телеграф», – В смысле везде. Возможно, мы имеем дело со скрытой формой вируса, который активизировался благодаря подходящим условиям окружающей среды. В начале февраля на Фолклендских островах уже был зарегистрирован случай заболевания. Как он там оказался?».

Джефферсон вспоминает, что подобные случаи были и раньше, особенно во время так называемого «испанского гриппа» 1918 года: «Около 30% населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, не имея при этом связи с внешним миром».

Для ученого данный феномен имеет лишь одно объяснение: «Вирусы не появляются из неоткуда, они присутствуют здесь всегда; что-то их активирует, может быть, плотность населения или условия окружающей среды, и именно это нам необходимо выяснить».

Джефферсон считает, что чрезмерное внимание было уделено самому вирусу, а не его «экологии». Например, следовало бы выяснить, почему так много вспышек происходит на пищевых фабриках, особенно в мясной промышленности. Исследователь считает, что таким образом могут быть обнаружены новые пути передачи вируса, сообщает портал ИноСМИ.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 10.07.20

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