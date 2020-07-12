Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые на публике надел защитную маску. Это произошло во время посещения им военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где Трамп встретился с госпитализированными военнослужащими и медработниками. Несколько дней назад глава государства пообещал надеть маску во время этого визита, и сдержал слово, напоминает «Евроньюс».

Ранее Трамп неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 3,2 млн. случаев заражения коронавирусом, умерли около 134,6 тыс. человек.

Вашингтон, Едена Васильева

Вашингтон. Другие новости 12.07.20

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