Американскую вакцину от коронавируса выводят на финальный этап испытаний

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что 27 июля 2020 года вступит в заключительную фазу клинических испытаний своей вакцины против коронавируса нового типа, став первой компанией в мире, достигшей этой стадии.

В этой фазе примут участие 30 тысяч человек, половина из которых получит дозу в 100 микрограммов, а другая – плацебо. Ожидается, что исследование продлится до 27 октября.

Основная цель исследования будет состоять в том, чтобы узнать, безопасна ли вакцина и предотвращает ли она заражение SARS-CoV-2. Вакцина также может считаться успешной, если она предотвращает тяжелые случаи развития Covid-19.

Согласно данным, озвученным Moderna, 45 участников первой стадии исследования были разделены на три группы по 15, которым вводили дозы 25 микрограммов, 100 микрограммов и 250 микрограммов вещества. Вторую дозу вакцины они получили через 28 дней. После первого введения было обнаружено, что уровни антител у подопытных были выше при более высоких дозах введенной вакцины. После второй вакцинации участники имели более высокие уровни антител, чем большинство пациентов, которые болели Covid-19 и генерировали свои собственные антитела.

Более половины участников тестирования новой вакцины испытали легкие или умеренные побочные эффекты: усталость, озноб, головную боль и боль при введении вакцины. Три участника не получили вторую дозу. У одного из них появилось покраснение на обеих ногах, а у двух других появились симптомы Covid-19.

Напомним, что на текущий момент коронавирусом в мире заразились более 13 миллионов человек и погибло более 570 000.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 15.07.20

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