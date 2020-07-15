В Чили собак учат выявлять коронавирус у людей

Чилийская полиция начала обучать собак определять в толпе больных коронавирусом по запаху пота. Для эксперимента уже отобраны собаки – три золотистых ретривера и лабрадор в возрасте от 4 до 5 лет, которые ранее использовались для поиска наркотиков, взрывчатых веществ или пропавших людей.

Отметим, что у собак 330 миллионов обонятельных сенсоров и способность обнаруживать запахи в 50 раз лучше, чем у людей. «Вирус не пахнет, но инфекция вызывает изменения в обмене веществ, что, в свою очередь, приводит к повышенной потливости, которую может обнаружить собака», – объясняет Фернандо Мардонес, профессор ветеринарной эпидемиологии.

По его словам, было доказано, что собаки могут обнаруживать такие заболевания, как туберкулез, паразитарные инфекции и даже некоторые ранние стадии рака. Они также могут воспринимать небольшие изменения температуры кожи, которые могут помочь определить, является ли человек больным.

Собаки начали обучение месяц назад и работают с образцами пота, взятыми у пациентов больницы в клинике Католического университета. Эксперты надеются, что натренированные собаки заступят на новую службу к августу. Они будут задействованы в местах большого скопления людей, например, на вокзалах и в аэропортах.

Напомним, что во вторник в Чили было зарегистрировано 1836 новых случаев заболевания Covid-19, что является самым низким показателем за два месяца. Всего с 3 марта в стране зарегистрировано 319 493 случая заражения. Более 11 000 человек умерли.

Сантьяго, Елена Васильева

Сантьяго. Другие новости 15.07.20

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