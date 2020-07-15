Калифорния ужесточает карантинные меры

Из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории Калифорнии, губернатор штата Гэвин Ньюсом принял решение вновь ввести ранее частично отмененные санитарные меры. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Ньюсома, число случаев инфицирования Covid-19 в Калифорнии «продолжает расти с пугающей скоростью». Теперь жителям штата запрещено собираться в помещениях баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. Также принято решение закрыть церкви, офисы, спортзалы и салоны красоты в 30 округах штата, где проживает около 80% населения Калифорнии.

Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции власти Флориды, Аризоны, Техаса и Калифорнии пересмотрели свои планы по планомерному снятию принятых ранее ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на сегодняшний день в США выявлено более 3 млн 431 тыс. случаев заражения Covid19, от инфекции и вызванных ей осложнений в стране скончалось более 136 тыс. человек, выздоровели почти 1 млн 50 тыс. пациентов. В Калифорнии инфицированы более 326 тыс. человек, умерли свыше 7 тыс.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 15.07.20

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