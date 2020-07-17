Израиль частично возобновляет карантин из-за коронавируса

Израильское правительство частично восстанавливает карантинные меры – в стране снова растет заболеваемость коронавирусом.

С раннего вечера пятницы до утра воскресенья и до дальнейшего уведомления будут закрыты рестораны и спортивные залы, а также магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, библиотеки, зоопарки, музеи, бассейны, туристические достопримечательности, – говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.

Пятница – начало шаббата, и в это время многие рестораны закрываются и без карантина. Воскресенье – начало недели в Израиле. Несмотря на то, что не предусмотрено никаких ограничений на передвижение людей, желающих покинуть свои дома, согласно заявлению, пляжи будут закрыты каждые выходные с 24 июля.

Ограничивается и сбор люде в закрытых помещениях – до 10 человек. На открытом воздухе можно будет собираться не более 20 человек, за исключением рабочих мест. «Любое нарушение этих ограничений будет считаться уголовным преступлением », – говорится в заявлении кабмина и минздрава.

Отметим, что в Израиле с населением около девяти миллионов человек, официально зарегистрировано 46 059 случаев заболевания, в том числе 384 случая смерти.

Иерусалим, Елена Васильева

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