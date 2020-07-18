Ученые обнаружили признак коронавируса, появляющийся за несколько дней до других симптомов

Ученые обнаружили самый ранний симптом коронавируса, появляющийся за несколько дней до других признаков инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Испании обследовали ряд пациентов в возрасте 49 – 60 лет. У каждого третьего обнаружили сильную сыпь на слизистой рта. В отчете об исследовании, опубликованном в журнале JAMA Dermatology, сообщается, что, как правило, появляется за 2 дня до появления других симптомов COVID-19. При этом ученые пока не могут точно сказать, насколько широко распространен данный симптом среди зараженных.

Однако отмечается, что ранее у ряда итальянских пациентов с тяжелой формой коронавируса была обнаружена эритематозная сыпь на коже.

На сегодняшний день в мире зафиксированы 14 млн 106 тыс 753 инфицированных COVID-19, 602 тыс 656 из них скончались. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Вразилии, Индии, России и Перу.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.07.20

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