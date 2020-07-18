В России за сутки от COVID-19 умерли 124 человека

В России за минувшие сутки подтвердили 6 тысяч 234 случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые инфицированные выявлены в 84 регионах. В каждом четвертом случае заболевание протекает без симптомов.

По данным оперативного штаб по борьбе с COVID-19, в течение суток умерли 124 зараженных. 7 тысяч 490 выписаны из больниц.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.07.20

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