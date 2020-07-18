В России за сутки от COVID-19 умерли 124 человека

В России за минувшие сутки подтвердили 6 тысяч 234 случая коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые инфицированные выявлены в 84 регионах. В каждом четвертом случае заболевание протекает без симптомов.
По данным оперативного штаб по борьбе с COVID-19, в течение суток умерли 124 зараженных. 7 тысяч 490 выписаны из больниц.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 18.07.20
В Греции вернули обязательный масочный режим в супермаркетах. / Свердловская область остается на втором месте в России по числу новых заражений COVID-19. / В Крыму зафиксирована новая смерть от коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube