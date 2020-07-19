ВОЗ зафиксировала антирекорды по ежесуточному приросту инфицированных и умерших от COVID-19

Число случаев ежедневного заражения коронавирусом превысило четверть миллиона. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 18 июля в мире подтверждены 260 тысяч новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с момента объявления пандемии (11 марта). Наибольший рост зафиксирован в в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Всего за период пандемии инфекция выявлена у без малого 14 миллионов 289 тысяч человек. Скончались более 602 тысяч, 7 тысяч 360 из них – за последние сутки. Это самый больший ежедневный прирост с 10 мая.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.20

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