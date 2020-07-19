Число зараженных COVID-19 в России превысило 770 тысяч

В России за сутки выявлены 6 тысяч 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом, сначала пандемии в стране зафиксированы 771 тысяч 546 зараженных. 12 тысяч 342 из них скончались, в том числе 95 – за последние сутки.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова утверждает, что смертность за пять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в России не увеличилась.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.20

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