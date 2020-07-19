Ученые оценили влияние карантина на заболеваемость школьников COVID-19

Ученые пришли к выводу, что режим работы учебных заведений не влияют на ситуацию с COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции проанализировали процент заболеваемости коронавирусом детей в Финляндии, где на карантин в связи с пандемией были закрыты все учебные заведения, и в Швеции, где начальные школы работали в обычном режиме. Число заболевших школьников в обеих странах оказалось практически одинаковым: 96 в Финляндии и 98 человек в Швеции. Кроме того, оказалось, что после завершения карантина и открытия школ прирост зараженных (учитывались только лабораторно подтвержденные случаи) среди младших школьников не изменился.

При этом в обеих странах умерших от коронавируса среди детей не было, а в отделения интенсивной терапии в Финляндии попал 1 ребенок, в Швеции – 14.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.20

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