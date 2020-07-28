В России антитела к коронавирусу находят у каждого четвертого пациента

Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу. По данным ведомства, тесты около четверти проверяемых показывают положительный результат.

В Роспотребнадзоре отметили, что тестирование на антитела сейчас одно из самых востребованных. «Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время нет данных о том, насколько долго сохраняются антитела в организме человека и могут ли они вырабатывать защитную реакцию. «Для ответа на эти вопросы нам необходимо протестировать как можно большее количество людей разного возраста и пола, различных профессий. Эти данные необходимы, чтобы понять, как наиболее эффективно начать использование вакцины, кого прививать в первую очередь, должна ли вакцинация быть обязательной для всех или только для определенных групп населения», – уточнили в Роспотребнадзоре.

В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. 92 из них выявляют антитела, а с помощью 26 проводится полимеразная цепная реакция.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.20

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