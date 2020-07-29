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Среда, 29 июля 2020, 08:24 мск

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Трамп допустил возможность поставок вакцины от Covid-19 на экспорт

Фото: Reuters

США, вероятно, смогут экспортировать крупные партии вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, заявил американский лидер Дональд Трамп. «Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же самое мы делали с аппаратами ИВЛ», – сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, Штаты смогут произвести 100 млн доз сразу, как будут получены все необходимые разрешения, а «произойти это может очень скоро», передает «Интерфакс». «А вскоре после этого мы сможем произвести 500 млн доз», – добавил Трамп.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену порядка $50-60 за курс прививок. По такой цене предприятие якобы будет отпускать вакцину на внутреннем рынке и в страны с высоким уровнем жизни.

Издание пишет, что другие разработчики планируют продавать свои препараты дешевле. Так, американская Pfizer и немецкая BioNTtech оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британско-шведская AstraZeneca – в $3-4.

В Moderna заявили, что переходят к третьей стадии клинических испытаний вакцины, в которой примут участие 30 тыс. добровольцев.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / США

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