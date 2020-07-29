Забыли про ответственность: ВОЗ обвинила европейскую молодежь в новых вспышках COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила молодежь во вспышке коронавируса в Европе. Страны ЕС допускают повторное закрытие границ из-за распространения инфекции.

Как считает региональный директор ВОЗ Ханс Клюге, слова которого цитирует «Би-Би-Си», одной из главных причин обострения эпидемиологической обстановки в ЕС стало поведение молодежи. «Нам известно, что это произошло из-за того, что люди меняют свое поведение. Органы здравоохранения разных стран сообщают нам о том, что особенно много заражений – среди молодых людей. Так что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью», – сказал Клюге.

Он также отметил, что желание молодых людей «не остаться без лета» естественно, но напомнил им про серьезность происходящего. «У них есть ответственность перед собой, перед своими родителями, перед бабушками и дедушками и перед людьми, рядом с которыми они живут», – подчеркнул Клюге.

Как отмечает «Би-Би-Си», ухудшение эпидемиологической ситуации уже привело к тому, что власти стали вновь обсуждать вопрос о возможном закрытии внешних и внутренних границ Евросоюза. Однако, как отметил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, хотя битва с вирусом еще далека от завершения, власти и медики надеются избежать повторного локдауна в стране.

Тем не менее, резкий рост заболевших наблюдается также в Испании, где власти вводят локальные локдауны в особо пострадавших районах. В Британии приезжающих из Испании ждет обязательный двухнедельный карантин, хотя ранее между этими странами было заключено соглашение о создании воздушного коридора.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.07.20

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