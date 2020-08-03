У экипажа круизного теплохода обнаружили коронавирус

Теплоход «Александр Суворов» был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Теплоход совершал круиз по Волге. Судно принадлежит российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ». Коронавирусную инфекцию обнаружили у семи человек, двое из них были госпитализированы, остальных изолировали.

«Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан направлены к месту жительства на автобусах», – сообщили в прокуратуре.

Проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 03.08.20

Для переболевших коронавирусом запускают программы реабилитации. Главный пульмонолог – о том, как будут восстанавливать после Covid-19. / Отпускники начали завозить коронавирус на Ямал. / В Курганской области заболеваемость по Covid-19 не растет, но и не снижается. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»