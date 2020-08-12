В США 15 человек выпили санитайзер, чтобы вылечить коронавирус, после чего 4 скончались

Питье дезинфицирующих средств для рук опасно для жизни и здоровья. Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) были вынуждены предупредить население Соединенных Штатов после того, как количество таких случаев начало расти. По данным National Post, четверо из 15 человек, выпивший санитайзер, скончались. Еще трое – ослепли.

Как сообщает РИА «Новый День», тема употребления санитайзеров в качестве профилактики коронавируса тала актуальна в мае, после того, как президент Дональд Трамп публично уточнил на одном из совещаний у медиков, можно ли вводить дезинфицирующие средства внутривенно для уничтожения коронавируса. Однако такие средства опасны для человека – их нельзя ни пить, ни ввдить внутривенно – они могут вызвать слепоту, мгновенную смерть, инвалидность в результате поражения внутренностей и так далее.

Всего с весны в США зарегистрировано пятнадцать случаев отравления – тринадцать мужчин и две женщины решились употребить дезинфицирующие средства. Им было от 21 до 65 лет. Четыре пациента все еще госпитализированы, трое были выписаны с постоянным нарушением зрения и только четверо полностью выздоровели.

В связи с этим американские медики предупреждают: все антибактериальные гели на спиртовой основе предназначены только для дезинфекции рук, и их нельзя глотать ни при каких обстоятельствах.

Вашингтон, Елена Васильева

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