Мексика и Аргентина произведут от 150 до 250 миллионов доз вакцины против коронавируса

Мексика и Аргентина произведут от 150 до 250 миллионов доз вакцины против коронавируса, разработанной AstraZeneca. Об этом заявил в среду в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Эбрард сказал, что финансирование производства препарата будет предоставлено Фондом Карлоса Слима, некоммерческой организацией из Мексики, основанной миллиардером Карлосом Слимом, сообщает CNN.

«Президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Альберто Фернандес из Аргентины продвигали это соглашение. Мы благодарим AstraZeneca за преданность делу и интерес к производству вакцины для Латинской Америки и Карибского бассейна», – сказал Эбрард.

Более подробная информация будет обнародована ​​в четверг, добавил Эбрард.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире проходят испытания на людях 28 вакцин против коронавируса. Россия объявила о том, что запатентовала свою вакцину первой в мире во вторник на текущей неделе.

Шесть фармацевтических компаний, в том числе AstraZeneca, заключили соглашения с правительством США о разработке вакцины против Covid-19 в рамках федеральных усилий по сдерживанию пандемии. В США ранее заявили, что одобрят вакцину, если она отвечает требованиям эффективности на 50%, уточняет CNN.

Москва, Елена Васильева

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