В Индии поставлен очередной рекорд заболеваемости коронавирусом – 66999 человек за сутки

Министерство здравоохранения Индии объявило в четверг, что в стране зарегистрировано 66999 новых случаев коронавируса за последние 24 часа – это самый высокий подтвержденный показатель ежедневных инфекций.

По данным министерства здравоохранения Индии, с момента начала вспышки в стране зарегистрировано 2 396 637 случаев Covid-19, что является третьим по величине в мире показателем после США и Бразилии, сообщает CNN.

На сегодняшний день лечение проходят 653 000 человек. По данным правительства, общее число выздоровевших пациентов в Индии составляет более 1,6 миллиона человек.

Министерство здравоохранения Индии также объявило о 942 новых смертельных случаях, связанных с коронавирусом, за последние 24 часа, в результате чего число погибших в Индии достигло 47 033 человек.

По данным Индийского совета медицинских исследований, на данный момент протестировано на коронавирус более 26,8 миллиона жителей страны.

Нью-Дели, Елена Васильева

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