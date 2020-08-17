Коронавирус привел в Индии к смерти 50000 человек

В понедельник число людей, умерших от Covid-19 в Индии, превысило 50 000. По данным Министерства здравоохранения и защиты семьи страны, число смертей за последние 24 часа выросло на 941 человека, в результате чего общий показатель летальности составил 50 921 человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, по показателю смертности от коронавируса Индию обгоняют сейчас только США, Бразилия и Мексика, сообщает CNN.

С начала пандемии в Индии зарегистрировано не менее 2,6 миллиона случаев инфицирования. Из них 676 900 пока проходят лечение. Выздоровели около 1,9 миллиона человек.

В Индии не всем пациентам требуется заключение врача, чтобы считаться выздоровевшими. Пациенты с легкими и умеренными симптомами считаются не заразными через 10 дней после появления симптомов. Если через полторы недели все симптомы исчезают или не проявляются, таким инфицированным даже не делают тест на коронавирус. Однако в тяжелых случаях из больницы можно выписаться только после того, как будет получен отрицательный анализ на Covid-19.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 17.08.20

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