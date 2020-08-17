В США коронавирус выявлен почти у 5,5 млн человек

По данным Университета Джона Хопкинса, в воскресенье в США было зарегистрировано еще 42 048 случаев Covid-19 и 571 смертельный исход, связанный с вирусом.

С начала пандемии в США было выявлено не менее 5 403 361 случая коронавируса. По меньшей мере 170 052 человека погибли.

Эти показатели включают в себя случаи инфицирования из всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий США, сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

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