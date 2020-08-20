Четверть населения Индии может быть инфицирована коронавирусом – исследование

Около четверти населения Индии могло быть инфицировано коронавирусом. По данным Reuters и Times of India, такой вывод можно сделать из анализа 270 000 тестов на антитела к Сovid-19, проведенных частной индийской лабораторией. По данным правительства страны, коронавирус в Индии, население которой составляет более 1,3 миллиарда человек, на данный момент выявлен у 2,8 миллиона человек.

Тесты, проведенные Thyrocare Laboratories в 600 индийских городах за последние семь недель, показали наличие антител к коронавирусу у 26 процентов людей, что позволяет предположить, что эти пациенты уже столкнулись с коронавирусом. В некоторых районах города Пуна антитела против SARS-CoV-2 выявлены у 51,5 процента населения, а в Мумбаи – у 27 процентов жителей.

«Это намного больше, чем мы ожидали. Присутствие антител было равномерно распределено во всех возрастных группах, включая детей», – рассказали Reuters в лаборатории Thyrocare. Если эта тенденция сохранится, то к концу этого года 40 процентов населения Индии смогут приобрести антитела к коронавирусной инфекции нового типа, прогнозируют медики.

Выводы, сделанные лабораторией, не так уж удивительны в свете предыдущих индийских исследований. Еще в июле государственное исследование показало, что антитела против нового коронавируса подтверждены у 23,48% населения Дели. Результаты второго исследования в Дели будут опубликованы на этой неделе.

Другое исследование показало, что в трущобах Мумбаи 57 процентов населения инфицировано коронавирусом.

Times of India не считает результаты пугающими, отмечая, что антитела указывают на то, что у человека есть иммунитет, хотя пока не ясно, как долго он будет длиться.

Напомним, что Индия занимает третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом после США и Бразилии, а число смертей от ковида в стране приближается к 53 тысячам.

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