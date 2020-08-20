Испания сообщает о самом высоком ежедневном росте случаев Covid-19 с момента окончания карантина

Испания сообщает о самом высоком ежедневном росте случаев Covid-19 с момента окончания карантина.

По данным министерства здравоохранения страны, в среду было зафиксировано 3715 новых случаев инфицирования, что стало самым высоким показателем с конца июня 2020 года. Предыдущий пик был зафиксирован 14 августа – 2987 новых случаев, соответственно, увеличение показателя сразу на 728 случаев к 19 августа – это свидетельство значительного ухудшения статистики заболеваемости.

Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в Испании, которое включает в себя и тесты на антитела, выросло на 6671 человека – до 370 867.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 20.08.20

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