В Китае почти 4 месяца не фиксируется смертей от коронавируса

В Китае почти 4 месяца после пика пандемии не фиксируется ни одного случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает CNN, Го Яньхун, инспектор Национальной комиссии здравоохранения Китая, высоко оценил стратегию Китая по сдерживанию распространения вируса, заявив: «Это сильнейшее доказательство того, что опыт, методы и стратегии Китая в лечении критических пациентов ценны».

В последний раз Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщала о смерти от вируса 14 апреля 2020 года. Тогда был зарегистрирован летальный исход пациента с Covid-19 в больнице в провинции Хубэй.

После пика пандемии в Китае отмечаются единичные случаи заболевания. В среду в стране было зарегистрировано 22 завозных случая и один местный, протекавший без симптомов.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 20.08.20

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