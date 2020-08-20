В Германии количество заражений коронавирусом выросло до весенних показателей

В Германии зарегистрировано 1707 новых случаев заболевания Covid-19 за последние 24 часа – это максимальный прирост заболеваемости с конца апреля 2020 года. Такие данные озвучил департамент инфекционных заболеваний Института Роберта Коха.

Последний раз количество новых случаев было таким высоким 26 апреля, когда в стране было зарегистрировано 1737 новых случаев заражения.

В Германии пик новых ежедневных случаев заболевания Covid-19 пришелся на начало апреля, когда за один день было зарегистрировано более 6000 случаев заражения. В последующие недели количество заболевших значительно упало.

Но с конца июля количество положительных тестов растет и в стране идет активное обсуждение новых мер по предотвращению распространения коронавируса. При этом, население все предложения врасти по введению ограничений, затрагивающий свободу и социальную жизнь, воспринимают без энтузиазма.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 20.08.20

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