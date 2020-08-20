В ВОЗ не увидели признаков ослабевания коронавируса

Новый коронавирус не претерпевает существенных мутаций, которые говорили бы о его ослаблении. Такое заявление сделала сегодня старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

Она отметила, что в ВОЗ ознакомились с «большим количеством вирологических документов и исследований, которые изучают возможные мутации вируса Covid-19. Однако, указала эксперт, специалисты Всемирной организации здравоохранения на данный момент «не видели значительных изменений в том, как вирус существует среди населения» (цитата по РИА «Новости»).

Смолвуд добавила, что ВОЗ продолжает внимательно изучать новую коронавирусную инфекцию как в вопросе клинической картины, так и непосредственно ее вирусологический аспект.

Напомним, в конце июля главный санитарный врач России Анна Попова заявила об отсутствии значительных мутаций коронавируса нового типа за время циркуляции в РФ. В Роспотребнадзоре тогда отметили, что специалисты на данный момент прочитали полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разное время от начала выявления инфекции на территории страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.20

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