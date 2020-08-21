В Торонто ищут полтысячи человек, которые сходили в стрип-клуб и, видимо, заразились коронавирусом

Торонто с почти 3 миллионами жителей столкнулся с чрезвычайной ситуацией: до 550 гостей заразились коронавирусной инфекцией в стриптиз-клубе, побывав в нем через несколько дней после его открытия. Как выяснилось, у одного из сотрдуников, который в начале августа отработал там четыре смены, был положительный тест на Covid-19, пишет The Globe and Mail.

Как выявить всех посетителей стрип-клуба, которые могли заразиться, власти Торонто пока не очень себе представляют.

«Вы знаете, сколько времени потребуется, чтобы выследить 550 человек, половина из которых, наверняка, сообщила о себе неверные данные?» – комментирует Эндрю Моррис, профессор медуниверситета Торонто.

Как выяснилось, сотрудники стрип-клуба не соблюдали необходимых правил социального дистанцирования, что и повлекло за собой вспышку.

«Почему стриптиз-клубы открываются раньше, чем это делают школы?» – возмущаются канадские врачи.

Отметим, что всего в Торонто с начала Пандемии было выявлено 40 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа.

Торонто, Елена Васильева

Торонто. Другие новости 20.08.20

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