Японская ассоциация инфекционных заболеваний заявила о второй волне Covid-19

В Японии пошла вторая волна заражений коронавирусной инфекцией нового типа.

По данным Министерства здравоохранения страны, в настоящее время зарегистрировано более 60 000 подтвержденных случаев Covid-19, а за последние сутки выявлено 1190 новых случаев заражения.

С 1 августа в Японии было зарегистрировано не менее 23600 случаев заболевания Covid-19, что составляет более трети от общенационального общего числа с момента начала пандемии.

Однако Сигеру Оми, председатель правительственной консультативной группы по Covid-19, заявил на симпозиуме в четверг, что пока ситуация в стране находится под контролем.

«Ситуация, вероятно, достигла своего пика на национальном уровне», – сказал Оми.

Но его замечания контрастировали с высказываниями президента Японской ассоциации инфекционных заболеваний Казухиро Татеда, который ранее на этой неделе заявил, что Япония находится в разгаре второй волны, и предупредил, что необходимо минимизировать нагрузку на систему здравоохранения.

«В будущем можно ожидать третьей и четвертой волны», – добавил Татеда.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что в настоящее время число погибших в стране от коронавируса составляет 1168 человек, в том числе в минувший четверг умерло 11 человек.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 21.08.20

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