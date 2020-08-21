Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом

Американские ученые установили причину повторного заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Согласно их выводам, некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова подхватить инфекцию и не единожды из-за высокого уровня определенного вида цитокинов. Итоги исследования опубликованы в журнале Cell.

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США изучили селезенку и лимфатические узлы умерших от нового коронавируса. Ученые обнаружили, что в этих органах отсутствуют герминативные центры, способствующие формированию устойчивого иммунного ответа. Такие герминативные центры возникают во время инфекционного заболевания и при вакцинации. В них вырабатываются В-клетки, играющие важную роль в обеспечении иммунитета и защиты от инфекций.

Как выяснили ученые, при тяжелой форме коронавирусной инфекции в селезенке и лимфоузлах, где обычно возникают герминативные центры, вырабатываются в огромном количестве сигнальные молекулы – цитокин TNF. В этом случае некоторые переболевшие Covid-19 люди могут повторно заразиться коронавирусом, следует из выводов исследователей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.08.20

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