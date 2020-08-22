Число зараженных коронавирусом в России превысило 950 тысяч человек: за последние сутки в стране подтвержден 4 тысячи 921 новый случай инфекции. Наибольшее число инфицированных выявлено в Москве (687), Санкт-Петербурге (183) и Московской области (161).

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за сутки от COVID-19 умер 121 человек. Общее число смертей от коронавируса в России на сегодняшний день составляет 16 тысяч 310.

Всего в мире с начала пандемии новой инфекцией заразились более 22 млн 950 тысяч человек, более 799 тысяч из них скончались.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.20

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