Кириенко: В борьбе с коронавирусом Россия показала пример и победила

Во время пандемии коронавируса Россия показала морально-нравственный пример и победила инфекцию «с точки зрения количества спасенных жизней». Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».

Кром того, считает Кириенко, отечественная медицина смогла переломить скептическое отношение: «Была господствующая точка зрения в мире, и у нас в стране о том, что «разве у нас медицина?" – цитирует чиновника ТАСС. – «В Европе медицина, в Америке медицина». Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше. Вопрос, что является критерием оценки – для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты».

Напомним, по данным на утро 23 августа Россия находится на 4 месте в мире по число выявленных инфицированных (впереди США, Бразилия и Индия) – более 949,5 тысяч человек, умерли более 16 тысяч.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.20

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